В Воронеже женщина перекрыла дорогу собой

Движение на одной из улиц левого берега Воронежа парализовала женщина. Из-за того что местной жительнице надо было пройти в киоск, на дороге образовалась пробка из нескольких машин.

Виктория Озерова

На левом берегу Воронежа произошел необычный инцидент. На одной из улиц женщина перекрыла дорогу собой. Соответствующее видео уже появилось в Сети. На кадрах видно, как посреди заснеженной дороги стоит женщина, а спереди нее автомобиль. Водитель и пассажир вежливо просят ее сойти с проезжей части, но она отказывается. Мужчины пытаются объяснить женщине, что она может пойти по обочине и дать автомобилям проехать, но та не желает их слушать. Женщина утверждает, что ей нужно идти именно посреди дороги, а машины ей мешают, «не лезть» же ей на транспорт. Потом виновница инцидента отметила, что ей нужно пройти в киоск, а автомобили ей не дают этого сделать.Автор видео уточнил, что данная женщины создала на проезжей части пробку из нескольких автомобилей.