Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | В Воронеже женщина перекрыла дорогу собой

В Воронеже женщина перекрыла дорогу собой

Сегодня, 13:20
Движение на одной из улиц левого берега Воронежа парализовала женщина. Из-за того что местной жительнице надо было пройти в киоск, на дороге образовалась пробка из нескольких машин.

В Воронеже женщина перекрыла дорогу собой

 

На левом берегу Воронежа произошел необычный инцидент. На одной из улиц женщина перекрыла дорогу собой. Соответствующее видео уже появилось в Сети. На кадрах видно, как посреди заснеженной дороги стоит женщина, а спереди нее автомобиль. Водитель и пассажир вежливо просят ее сойти с проезжей части, но она отказывается. Мужчины пытаются объяснить женщине, что она может пойти по обочине и дать автомобилям проехать, но та не желает их слушать. Женщина утверждает, что ей нужно идти именно посреди дороги, а машины ей мешают, «не лезть» же ей на транспорт. Потом виновница инцидента отметила, что ей нужно пройти в киоск, а автомобили ей не дают этого сделать.

 

Автор видео уточнил, что данная женщины создала на проезжей части пробку из нескольких автомобилей.
Виктория Озерова
Новости по теме
В Ростове-на-Дону образовался огромный провал на проезжей части на Шолохова
В Ростове-на-Дону образовался огромный провал на проезжей части на Шолохова

В Ростове-на-Дону девушка-водитель легкового автомобиля Nissan Juke попала в дорожное происшествие. Её автомобиль провалился в яму, образовавшуюся прямо

Во Владивостоке сняли на видео оральный секс посреди улицы
Во Владивостоке сняли на видео оральный секс посреди улицы

Жители Владивостока накануне стали свидетелями шокирующего зрелища – посреди улицы, днем, во дворе одного из домов женщина и мужчина занимались оральным

В Воронежской области в ДТП погибла женщина, гулявшая по проезжей части
В Воронежской области в ДТП погибла женщина, гулявшая по проезжей части

В Воронежской области водитель иномарки сбил 30-летнюю женщину, которая шла по проезжей части навстречу движению.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости