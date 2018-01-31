В Таганроге жилой 20-ти этажный дом затопило фекалиями

Жильцы многоэтажки, расположенной по улице Транспортной, многократно обращались за помощью в специальную организацию и просили устранить поломку, на что получали только пустые обещания властей. Тогда обитателям дома пришлось идти на крайние меры-они опубликовать в интернете видеообращение с призывом о помощи. Однако даже после этого представители организации даже и не думали что-то предпринимать.
По словам руководителя ведомства, он впервые слышит об этом инциденте, и обещает в кротчайшие сроки разобраться с этой ситуации.