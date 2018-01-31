Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | В Таганроге жилой 20-ти этажный дом затопило фекалиями

В Таганроге жилой 20-ти этажный дом затопило фекалиями

Сегодня, 12:32
Уже на протяжении нескольких дней горожане одного из многоэтажных домов Таганрога, находятся в эпицентре канализационного стока. Подвальное помещение дома источает невыносимое зловоние. Эту новость опубликовали местные средства массовой информации со ссылкой на высказывания жильцов дома.

В Таганроге жилой 20-ти этажный дом затопило фекалиями

 

Жильцы многоэтажки, расположенной по улице Транспортной, многократно обращались за помощью в специальную организацию и просили устранить поломку, на что получали только пустые обещания властей. Тогда обитателям дома пришлось идти на крайние меры-они опубликовать в интернете видеообращение с призывом о помощи. Однако даже после этого представители организации даже и не думали что-то предпринимать.

По словам руководителя ведомства, он впервые слышит об этом инциденте, и обещает в кротчайшие сроки разобраться с этой ситуации.
Петр Иванов
Новости по теме
Подъезд одного из домов Волгограда затопило фекалиями
Подъезд одного из домов Волгограда затопило фекалиями

Грядущий Новый год для жителей одного из домов Волгограда несет исключительно неприятные ощущения, ведь там прорвало канализационные стоки и затопило весь

Из-за массовой травли тараканов в кафе Тюмени госпитализированы жильцы дома
Из-за массовой травли тараканов в кафе Тюмени госпитализированы жильцы дома

Сегодня, 22 октября 2014 года, 28 человек, проживающих в одном из многоэтажных домов города Тюмень, были госпитализированы с диагнозом «Отравление», причиной

В Костроме из-за лже-подрывателя пришлось эвакуировать жильцов многоэтажки
В Костроме из-за лже-подрывателя пришлось эвакуировать жильцов многоэтажки

Сегодняшние сутки в службе спасения Костромы начались с тревожного звонка - в одном из домов мужчина грозился взорвать бомбу. Нерадивого подрывателя задержали,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости