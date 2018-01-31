В Таганроге жилой 20-ти этажный дом затопило фекалиями

Уже на протяжении нескольких дней горожане одного из многоэтажных домов Таганрога, находятся в эпицентре канализационного стока. Подвальное помещение дома источает невыносимое зловоние. Эту новость опубликовали местные средства массовой информации со ссылкой на высказывания жильцов дома.

Петр Иванов

Жильцы многоэтажки, расположенной по улице Транспортной, многократно обращались за помощью в специальную организацию и просили устранить поломку, на что получали только пустые обещания властей. Тогда обитателям дома пришлось идти на крайние меры-они опубликовать в интернете видеообращение с призывом о помощи. Однако даже после этого представители организации даже и не думали что-то предпринимать.По словам руководителя ведомства, он впервые слышит об этом инциденте, и обещает в кротчайшие сроки разобраться с этой ситуации.