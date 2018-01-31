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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | В ДТП на западе Москвы автобус влетел в столб

В ДТП на западе Москвы автобус влетел в столб

Сегодня, 12:25
В западной части Москвы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Транспорт врезался в фонарный столб.

В ДТП на западе Москвы автобус влетел в столб

 

Дорожный инцидент произошел около половины десятого утра возле дома на улице Косыгина. Автобус влетел в столб городского освещения, в итоге чего один из пассажиров получил повреждение. Согласно неподтвержденным данным, причиной ДТП являются сложные погодные условия. Все обстоятельства аварии в настоящее время определяются сотрудниками правоохранительных органов.

Прежде в СМИ появились сведения, что на Ленинградском шоссе произошла ДТП при участии автобуса, который перевозил работников «Мосгортранса». Тогда в результате происшествия получили повреждения 12 москвичей.
Никита Готский
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