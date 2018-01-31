В ДТП на западе Москвы автобус влетел в столб

В западной части Москвы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Транспорт врезался в фонарный столб.

Никита Готский

Дорожный инцидент произошел около половины десятого утра возле дома на улице Косыгина. Автобус влетел в столб городского освещения, в итоге чего один из пассажиров получил повреждение. Согласно неподтвержденным данным, причиной ДТП являются сложные погодные условия. Все обстоятельства аварии в настоящее время определяются сотрудниками правоохранительных органов.Прежде в СМИ появились сведения, что на Ленинградском шоссе произошла ДТП при участии автобуса, который перевозил работников «Мосгортранса». Тогда в результате происшествия получили повреждения 12 москвичей.