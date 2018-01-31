В КПРФ отозвались о драке Сванидзе и Шевченко

По словам Ющенко, Николай Сванидзе и Максим Шевченко вступили в ожесточённый спор, обсуждая объективность и успешность политики сталинизма. Ющенко отметил, что драка между двумя известными журналистами произошла в результате того, что Сванидзе выступил за признание сталинизма болезнью, с чем не согласился Шевченко. Заметим, что журналисты лишь обменялись пощёчинами, не причинив друг другу сильного физического вреда. Сам Сванидзе заявил, что больше не собирается причинять вред здоровью своего коллеги.
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