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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | В КПРФ отозвались о драке Сванидзе и Шевченко

В КПРФ отозвались о драке Сванидзе и Шевченко

Сегодня, 11:20
Александр Ющенко, являющийся официальным руководителем пресс-службы Коммунистической партии Российской Федерации, прокомментировал недавний инцидент, произошедший на радиостанции «Комсомольская правда», где подрались известные журналисты.

В КПРФ отозвались о драке Сванидзе и Шевченко

 

По словам Ющенко, Николай Сванидзе и Максим Шевченко вступили в ожесточённый спор, обсуждая объективность и успешность политики сталинизма. Ющенко отметил, что драка между двумя известными журналистами произошла в результате того, что Сванидзе выступил за признание сталинизма болезнью, с чем не согласился Шевченко. Заметим, что журналисты лишь обменялись пощёчинами, не причинив друг другу сильного физического вреда. Сам Сванидзе заявил, что больше не собирается причинять вред здоровью своего коллеги.

 
Стоит добавить, что Владимир Соловьёв, являющийся главой Союза журналистов РФ, призвал всех своих коллег к сдержанности. По его словам, ни один спор невозможно решить применением грубой физической силы, поэтому журналистам стоит быть сдержанней в своих порывах.

Александр Вест
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