От пожара дома в Данилове пострадали люди

Сегодня вечером пожарные получили сигнал о воспламенении жилого частного помещения на улице Ярославской в Данилове. На место инцидента срочно выехали семь человек личного состава МЧС и три единицы специального оборудования. Спустя час после получения сообщения спасатели полностью ликвидировали возгорание. Пожар уничтожил кровлю дома на площади 60 квадратных метров, также оказалась поврежден внутренняя отделка помещения площадью 49 квадратных метров. От возгорания пострадали люди. Причины возгорания в настоящее время устанавливают специалисты.
От пожара дома в Данилове пострадали людиВчера, 22:01
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