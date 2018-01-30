В Уфе на остановке загорелась маршрутка

В Уфе на одной из остановок общественного транспорта в микрорайоне Дема загорелся пассажирский автобус. Кадры с места происшествия попали в соцсети.

Виктория Озерова

Очевидцы рассказали о необычном инциденте в Уфе. В микрорайоне Дема на остановке общественного транспорта «Правда» загорелась маршрутка. Свидетели тут же разместили соответствующие материалы в соцсети «ВКонтакте» в популярном сообществе «БашДТП». На кадрах видно, как вспыхивает огонь в районе габаритов. Очевидец рассказал, что водителю общественного транспорта почти сразу же удалось ликвидировать возгорание при помощи огнетушителя. По предположениям пользователей, в задней фаре автобуса произошло замыкание проводки, что и стало причиной пожара. В результате случившегося никто не пострадал.Уточняется, что возгорание произошло в маршрутке под номером 257. Пребывал ли в этот момент автобус на маршруте, были ли в нем пассажиры, не сообщается.