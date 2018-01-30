В Петербурге во дворе дома произошел прорыв теплотрассы

Сегодня вечером в Санкт-Петербурге произошел прорыв теплотрассы. Инцидент возник возле дома на улице Белы Куна.

Никита Готский

В северной российской столице вечером предпоследнего январского дня прорвало трубу с горячей водой. По утверждению свидетелей, на месте видно дорогу, из которой льется кипяток. Люди особенно переживают за владельца иномарки Renault Logan, потому как его транспортное средство может рухнуть вниз.Совсем недавно подобный инцидент произошел в Самаре. На улице Вольской прорвало трубку с горячей водой, поврежденный участок вскоре отключили коммунальные службы, на небольшой период времени местные жители оставались без тепла.