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| | В Петербурге во дворе дома произошел прорыв теплотрассы

В Петербурге во дворе дома произошел прорыв теплотрассы

Вчера, 19:48
Сегодня вечером в Санкт-Петербурге произошел прорыв теплотрассы. Инцидент возник возле дома на улице Белы Куна.

В Петербурге во дворе дома произошел прорыв теплотрассы

 

В северной российской столице вечером предпоследнего январского дня прорвало трубу с горячей водой. По утверждению свидетелей, на месте видно дорогу, из которой льется кипяток. Люди особенно переживают за владельца иномарки Renault Logan, потому как его транспортное средство может рухнуть вниз.

Совсем недавно подобный инцидент произошел в Самаре. На улице Вольской прорвало трубку с горячей водой, поврежденный участок вскоре отключили коммунальные службы, на небольшой период времени местные жители оставались без тепла.
Никита Готский
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