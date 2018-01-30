Землетрясение, цунами и безумие.

Мнения

Землетрясение, цунами и безумие. "Голубое кровавое суперлуние" активизирует силы природы

31 января земляне могут ощутить на себе силу космоса.

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

От Редактора

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

Стереотипы сломаны.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | В Австралии кенгуру сбил велосипедистку

В Австралии кенгуру сбил велосипедистку

Вчера, 19:13
В Сети появилось видео необычного происшествия. Кенгуру внезапно прыгнул на велосипедистку и сбил ее. Ролик обнародовали австралийские СМИ.

В Австралии кенгуру сбил велосипедистку

 

Недавно в Австралии произошел необычный инцидент. В штате Квинсленд группа велосипедистов продвигалась по пустынной дороге. Внезапно на путь выскочил кенгуру. Знакомая пострадавшей успела все снять на камеру. На кадрах видно, как животное пытается перепрыгнуть женщину, но в результате задевает ее лапами. После этого велосипедистка падает на бок, а кенгуру скрывается на другой стороне дороге, где находились животные этого же вида. Пострадавшую госпитализировали.

 

В результате ударения об асфальт женщина травмировала плечо и колено. Также пострадавшая вынуждена носить перевязь на правой руке.
Виктория Озерова
Новости по теме
В Австралии разъяренный кенгуру напал на машину
В Австралии разъяренный кенгуру напал на машину

В Канберре Австралии автомобилист снял на видео разъяренного кенгуру, который совершил нападение на его машину. Автомобиль ехал за животным некоторое время,

В Австралии велосипедисты пережили атаку кенгуру
В Австралии велосипедисты пережили атаку кенгуру

Велосипедисты во время поездки по пригороду Аделаиды в Австралии неожиданно встретились с кенгуру. Об этом сообщил один из спортсменов, выложив видео на своей

В Австралии кенгуру сбил беспилотник
В Австралии кенгуру сбил беспилотник

В Австралии кенгуру накануне сбила своей лапой беспилотное летательное устройство, которое вертелось у неё над головой. Эти данные привели средства массовой

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости