В Австралии кенгуру сбил велосипедистку

В Сети появилось видео необычного происшествия. Кенгуру внезапно прыгнул на велосипедистку и сбил ее. Ролик обнародовали австралийские СМИ.

Виктория Озерова

Недавно в Австралии произошел необычный инцидент. В штате Квинсленд группа велосипедистов продвигалась по пустынной дороге. Внезапно на путь выскочил кенгуру. Знакомая пострадавшей успела все снять на камеру. На кадрах видно, как животное пытается перепрыгнуть женщину, но в результате задевает ее лапами. После этого велосипедистка падает на бок, а кенгуру скрывается на другой стороне дороге, где находились животные этого же вида. Пострадавшую госпитализировали.В результате ударения об асфальт женщина травмировала плечо и колено. Также пострадавшая вынуждена носить перевязь на правой руке.