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| | ВДВшник из Чувашии избил местного депутата прямо в подъезде

ВДВшник из Чувашии избил местного депутата прямо в подъезде

Вчера, 19:00
Константин Степанов, который является депутатом Госсовета Чувашии, был избит 28 января в городе Чебоксары прямо в подъезде. Злоумышленником оказался 32-летний мужчина воздушно-десантных войск.

ВДВшник из Чувашии избил местного депутата прямо в подъезде

 

В этот вечер около 23:00 Константин Степанов направлялся домой, и заметил, как молодые люди распивают спиртные напитки на лестничной клетке. После увиденного зрелища, депутат сделал замечание, но судя по всему было это зря. В 14:00 следующего дня Степанов выходя из своей квартиры был избит одним из членов компании.

Подождав высокопоставленную личность, ребята начали выяснять отношения. Депутат пытался записать на камеру данный инцидент и дать отпор злоумышленникам. Один из них представился ВДВшником. Он был с собакой, но применять в действие её не стал. Хулиган нанёс Константину Степанову прямой удар в висок после чего исчез из поля зрения вместе с друзьями.

«Честно говоря, обидно получать в лицо лишь за то, что хочешь жить в чистоте и порядке, за то, что действуешь на общее благо», - рассказал депутат.

На данный момент ведется проверка преступника, - сообщают правоохранительные органы Чувашии.
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