В Москве водитель на белом Infinity отказался уступить скорой дорогу

Скандал разразился на улице Твардовского в Москве. Там водитель элитного внедорожника Infinity загородил дорогу пожарным и скорой помощи во дворе жилой многоэтажки, а также вынудил их сдавать после этого задним ходом.
Водитель пожарной машины снял упертого водителя на камеру. По словам спасателей, за пожарной машиной вскоре начала образовываться пробка, в которой застряли и медики, притом, что у них в этот момент был включен спецсигнал.
Один из пожарных пытался вразумить водителя и объяснить, что тот сейчас сознательно идет на нарушение ради своей упрямости.
Водитель, однако, заявил, что всех будет учить правилам дорожного движения и добавил, что правда за ним. Водитель Infinity уверяет, что автомобили спецслужб ехали по встречной полосе. В результате машина скорой помощи вынуждена была почти три сотни метров сдавать назад, дабы уступить внедорожнику.
Стоит напомнить, что ранее Госдума приняла уже в первом чтении пакет законопроектов, которые устанавливаются административную ответственность за воспрепятствование доступа врачей к больному. Водителю иномарки может грозить штраф до 5 тысяч рублей или даже административный арест.
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