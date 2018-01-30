Госпиталь "Врачи без границ" в Идлибе подвергся бомбежке

На севере Сирии в провинции Идлив медицинское учреждение "Врачи без границ" было взорвано двумя бомбами, сброшенными с самолета.

Пелагея Лебединская

29 января был совершен на госпиталь "Врачи без границ" авианалет, были сброшены с самолета два снаряда. В результате погибло пять человек, среди них один ребенок, и получили тяжелые ранения шесть человек. В последствии взрывов вылетели в здании медицинского учреждения все стекла и повредился электрический генератор. Больницу пришлось закрыть, а людей эвакуировать в безопасное место. Это уже не первый налет за последний месяц на здание "Врачи без границ", в прошлый раз при бомбежке пострадала территория, которая находится у входа в госпиталь.Напомним, что в прошедшем году после многих нападений на больницы Сирии и Йемене "Врачи без границ" обратились с прошением о предоставлении безопасности медицинским учреждениям в члены Совета Безопасности ООН.