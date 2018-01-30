В Подмосковье мать сажала на цепь и избивала дочь

В Подмосковье представители правоохранительных органов обнаружили в доме престарелой женщины множественные орудия для проведения пыток, а также установили тот факт, что пенсионерка держала на цепи собственную дочь, издеваясь над ней.

Александр Вест

В одну из клиник, расположенную в Подмосковье, с многочисленными ушибами и порезами разной степени тяжести поступила женщина, о критическом состоянии которой медицинские специалисты незамедлительно сообщили правоохранителям. В доме, где проживала пострадавшая пациентка, представители полиции провели тщательный обыск, который выявил наличие у пенсионерки множественных средств для пыток, а также цепей, с помощью которых женщина держала свою взрослую дочь на привязи.Помимо орудий пыток полицейские сумели обнаружить следы крови, принадлежавшие пострадавшей женщине. В ходе оперативных работ правоохранители установили, что владелица жилища проявляла излишнюю строгость по отношению к своей взрослой дочери, нередко избивая её и держа её на цепи.