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| | В Тюмени река окрасилась в кровавый цвет

В Тюмени река окрасилась в кровавый цвет

Сегодня, 13:53
Некоторые жители Тюменской области стали очевидцами довольно странного явления, в котором воды реки, протекающей между деревней Молчанова и посёлком Новотармановский, окрасились в тёмно-красный цвет.

В Тюмени река окрасилась в кровавый цвет

 

Многие жители, обнаружившие изменение цвета вод реки, протекающей в Тюменской области, поспешили известить о тревожащей находке местные власти. Очевидцы утверждали, что подобное изменение цвета реки может быть обусловлено отходами, которые сливают в реку промышленные предприятия. Незамедлительно специалистами были сделаны множественные пробы воды и переданы на детальную экспертизу. Заметим, что на удивление всех жителей области, обнаруживших данное явление, экспертиза не выявила наличия никаких сторонних веществ, которые могли попасть в реку путём сброса промышленных отходов.

 

Специалисты заявили, что причиной окрашивания реки стал некий природный фактор, так как следы человеческого вмешательства не были обнаружены после детальной проверки состава воды. Обеспокоенные жители заполнили всевозможные соцсети изображениями красной реки.
Александр Вест
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