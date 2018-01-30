Педагог изнасиловал спавшего школьника, засняв это на видео

В Техасе афроамериканский преподаватель обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетним учеником. Об этом пишут местные издания.

Никита Готский

Правоохранительные органы Техаса расследуют дело о педагоге, который изнасиловал школьника, пока тот спал, и снимал происходящее на видеокамеру. Следователи считают, мужчина пригласил 17-летнего подросток к себе домой в Хьюстоне. В это время он заменял другого учителя в средней школе.Злоумышленник заставил парня выпить пиво, после чего у того закружилась голова и он уснул. Спустя некоторое время ученик проснулся и увидел рядом собой педагога. В ванной он почувствовал боль в теле, а вскоре увидел в смартфоне мужчина откровенные ролики, где учитель насилует его.В клинике осмотрели парня на факт насилия, врачи нашли ДНК иного человека. Рецидивиста арестовали, ему назначили залог в 80 000 долларов.