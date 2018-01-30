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| | В сети появился ролик обрушения ледяной глыбы на ребенка в Магадане

В сети появился ролик обрушения ледяной глыбы на ребенка в Магадане

Сегодня, 12:43
Медики провели срочную госпитализацию полуторогодовалого ребенка, на которого обрушился снежный козырек на крыше одного из домов. Как сообщается, инцидент произошел в Магадане. Как сообщается, ЧП произошло неподалеку от дома по улице Набережная, что у реки Магаданки.
 

В сети появился ролик обрушения ледяной глыбы на ребенка в Магадане

 

Позже на просторах социальных сетей также появилась видеозапись произошедшего. Правоохранители приступили к проверке по факту произошедшего. Правоохранители уже приступили к проверке произошедшего инцидента.
 
«В ходе проверки будут изучены все обстоятельства случившегося. При наличии оснований следует незамедлительно принимать меры прокурорского реагирования. На данный момент следственный отдел СК РФ по Магаданской области проводит доследственную проверку», - о чем говорится в официальном пресс-релизе.
 
Возглавляющий регион Владимир Печеный также распорядился незамедлительно усилить меры безопасности в Магадане и прочих населенных пунктах. Помимо этого, планируется найти скопления льда и снега, которые могут представлять определенную опасность.

Николай Офицеров
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