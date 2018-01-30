В сети появился ролик обрушения ледяной глыбы на ребенка в Магадане

В сети появился ролик обрушения ледяной глыбы на ребенка в МагаданеСегодня, 12:43
В Магадане погиб ребенок 5 лет, не сумев выбраться из стиральной машины. Такую информацию предоставила во вторник пресс-служба Следственного управления СК РФ
В Магадане на 47-летнего мужчину-грибника напал медведь. В результате случившегося мужчина погиб от лап животного, сообщает пресс-служба УМВД России по
Как сообщил официальный представитель СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева, сейчас Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту