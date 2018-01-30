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| | Англичанин обнаружил у себя дома полуголую девушку с ножами в руках

Англичанин обнаружил у себя дома полуголую девушку с ножами в руках

Сегодня, 13:15
Ричард Хилл, 44-летний учитель из Великобритании, обнаружил у себя дома полуголую незнакомку с ножами в руках.

Англичанин обнаружил у себя дома полуголую девушку с ножами в руках

 

По словам британца, проснувшись в часа два утра у себя дома он увидел незнакомую ему особу, стоявшую с немым укором, держа острые ножи в руках. Девушка была практически голая, на вид лет двадцати. Также хозяин квартиры заметил рядом с ней лежавшую наполовину пустую бутылка с виски. Не раздумывая, мужчина, находясь в состоянии аффекта, выхватил из рук девушки ножи и вилку. После чего, позвонив, обратился в полицию.


По имеющийся информации полицейских, в ту ночь женщина таким же образом проникла еще в несколько квартир, однако в результате ее визитов никто не пострадал. Данные о том, как она проникала в квартиры, не предоставляются. Девушка доставлена в медицинское учреждение для проведения психиатрической экспертизы.
Петр Иванов
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