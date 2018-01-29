NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

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| | Житель Прокопьевска зарезал женщину, из-за которой уже сидел в тюрьме

Житель Прокопьевска зарезал женщину, из-за которой уже сидел в тюрьме

Вчера, 22:50
Мужчину из города Прокопьевск снова сел в тюрьму. Он зарезал женщину, из-за которой уже отсидел срок.

Житель Прокопьевска зарезал женщину, из-за которой уже сидел в тюрьме

 

Злоумышленник сидел в тюрьме в связи с нанесением тяжких телесных той самой женщине. Вышел на свободу мужчина в мае прошлого года и уже в июне совершил преступление. С помощью ножа он нанёс удар в область грудной клетки, а точнее прямо в сердце. Вследствие чего произошла смерть.

Суд приговорил убийцу к 12 годам строгого режима. Сначала мужчина пытался избежать своё наказание и придумал отговорку. Идея алиби была в том, что он находился в состоянии аффекта. Итог оказался безуспешен, мужчина будет отбывать свой положенный срок.
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