Житель Прокопьевска зарезал женщину, из-за которой уже сидел в тюрьме

Мужчину из города Прокопьевск снова сел в тюрьму. Он зарезал женщину, из-за которой уже отсидел срок.

Злоумышленник сидел в тюрьме в связи с нанесением тяжких телесных той самой женщине. Вышел на свободу мужчина в мае прошлого года и уже в июне совершил преступление. С помощью ножа он нанёс удар в область грудной клетки, а точнее прямо в сердце. Вследствие чего произошла смерть.Суд приговорил убийцу к 12 годам строгого режима. Сначала мужчина пытался избежать своё наказание и придумал отговорку. Идея алиби была в том, что он находился в состоянии аффекта. Итог оказался безуспешен, мужчина будет отбывать свой положенный срок.