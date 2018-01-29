Под Гатчиной восьмиклассник угнал «восьмерку» у местного жителя

В полицию обратился 30-летний житель поселка Вырица с заявлением об исчезновении своего авто. Потерпевший сообщил, что машина марки ВАЗ-2108 пропала с парковки у дома по Сиверскому шоссе.

В полиции зарегистрировано обращение 30-летнего жителя поселка Вырица, у которого с парковочного места по Сиверскому шоссе исчезла машина ВАЗ-2108. В скором времени по подозрению в хищении транспортного средства был задержан учащийся восьмого класса.По словам потерпевшего, пропажа транспортного средства произошла в период с двух часов ночи до шести часов утра. Найдена машина была по проспекту Бакунина в Вырице. Нанесенный ущерб потерпевшим был оценен в пятьдесят тысяч рублей.15-летний подозреваемый был полностью изобличен в совершенном им преступлении сотрудниками полиции. Автомобиль был возвращен его владельцу.В Выборгском районе 15-летний подросток также украл автомобиль, а поводом для угона послужило то, что школьник опоздал на автобус.