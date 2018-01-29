В Саранске двое мужчин украли коньяк с икрой и праздновал до прибытия полиции

В Саранске на магазин, расположенный по проспекту Ленина, было совершенно нападение пары мужчин с целью грабежа. Грабители похитили коньяк, икру и сигареты, и пировали до прибытия полиции.

Полицией Саранска были задержаны пара местных жителей, проникших в магазин по проспекту Ленина с целью кражи. Грабители унесли из торговой точки сигареты, алкоголь и еду общей стоимостью достигавшей 60 тыс рублей.31-летний ранее судимый мужчина совместно со своим подельником спилили решетку, установленную на окне магазина. Украденный товар они принесли в квартиру одного из участников ограбления, который проживал поблизости магазина. В квартире злоумышленники употребляли украденный коньяк, икру и прочие продукты до тех пор, пока не прибыли сотрудники полиции.31-летнему подсудимому суд вынес меру наказания в виде лишения свободы до 25 марта текущего года. Его соучастник, благодаря своей положительной репутации, получил меньшую меру наказания.