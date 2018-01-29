NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Мнения

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Уфолог обнаружил город инопланетян над Землёй.

От Редактора

"Сексуальные кадры внутри" или "что-то с бедрами". Кому ответила взаимностью Бузова?

Карьера и мужчины в жизни певицы.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Голодавший из Воронежской области спалил курицу и "спалился" сам

Голодавший из Воронежской области спалил курицу и "спалился" сам

Вчера, 21:44
В Воронежской области 23-летний парень украл у 65-летнего соседа курицу, из-за чего может загреметь за решётку на пять лет. Происшествие случилось в селе Залужное.

Голодавший из Воронежской области спалил курицу и "спалился" сам

 

Проснувшись утром, хозяин птицы решил подсчитать своих курочек, его внимательность не прошла даром, одной курицы не хватало. Пенсионер сразу же обратился в правоохранительные органы.

Следователи начали обыскивать владения соседей и в одном из домой всё-таки нашли пропажу. Преступником оказался 23-летний житель Лискинского района. Проводя допрос подозреваемого, полиции удалось расколоть парня и он во всем признался. Причиной кражи послужил голод, молодому человеку не хватает денег, чтобы прокормить себя.

За такой поступок злоумышленник может получить пять лет тюрьмы по статье «Воровство». На данный момент на парня оформили подписку о невыезде.
Новости по теме
В Воронежской области 27-летний парень изнасиловал 16-летнюю девушку
В Воронежской области 27-летний парень изнасиловал 16-летнюю девушку

Ранее судимый 27-летний воронежец изнасиловал 16-летнюю девушку в одной из деревень региона. Расследование по данному факту уже завершено сотрудниками СУ СК

В Воронежской области обнаружили труп без вести пропавшего 18-летнего парня
В Воронежской области обнаружили труп без вести пропавшего 18-летнего парня

В Воронежской области обнаружили труп 18-летнего парня, который без вести пропал 21 января. Тело нашли 7 марта в Новоусманском районе.

В Воронежской области нашли тело 20-летнего парня
В Воронежской области нашли тело 20-летнего парня

Накануне в Воронежской области нашли тело 20-летнего парня, который числился пропавшим без вести с марта месяца, убийцей молодого человека оказался его друг.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости