Голодавший из Воронежской области спалил курицу и "спалился" сам

В Воронежской области 23-летний парень украл у 65-летнего соседа курицу, из-за чего может загреметь за решётку на пять лет. Происшествие случилось в селе Залужное.

Проснувшись утром, хозяин птицы решил подсчитать своих курочек, его внимательность не прошла даром, одной курицы не хватало. Пенсионер сразу же обратился в правоохранительные органы.Следователи начали обыскивать владения соседей и в одном из домой всё-таки нашли пропажу. Преступником оказался 23-летний житель Лискинского района. Проводя допрос подозреваемого, полиции удалось расколоть парня и он во всем признался. Причиной кражи послужил голод, молодому человеку не хватает денег, чтобы прокормить себя.За такой поступок злоумышленник может получить пять лет тюрьмы по статье «Воровство». На данный момент на парня оформили подписку о невыезде.