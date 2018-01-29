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| | В Петропавловске пьяная девушка подралась с полицейским

В Петропавловске пьяная девушка подралась с полицейским

Вчера, 21:23
В Петропавловске девушка в состоянии алкогольного опьянения поссорилась со своей подругой. Приехавший на место инцидента правоохранитель попытался успокоить бунтарку, но получил кулаком в лицо. За нападения на сотрудника полиции девушка может получить пять лет тюрьмы.

В Петропавловске пьяная девушка подралась с полицейским

 

Инцидент в Петропавловске произошел еще в октябре прошедшего года. Около одного из домов города ссорились две девушки. Одна из них перед этим выпила лишнего, поэтому разговаривала слишком громко и не стеснялась в выражениях. Для того чтобы успокоить выпившую, на место происшествия прибыли правоохранители. Пытаясь избежать ответственности за свои действия, и в ответ на просьбу успокоится, девушка ударила полицейского в лицо кулаком.

На данный момент правоохранители собрали достаточную доказательную базу по делу, материалы в скором времени будут переданы в прокуратуру, а затем в суд для дальнейшего рассмотрения. Нарушительнице грозит срок до пяти лет.
Виктория Озерова
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