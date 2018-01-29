Минздрав Азербайджана рассказал о состоянии здоровья жертвы взрыва

29 января минздрав из Азербайджана сообщил о состоянии здоровья жертвы взрыва в магазине канцтоваров в Баку.

По некоторым данным, потерпевший получил обширные ожоги и сейчас проходит лечение в медицинском учреждении.Глава пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана, Лия Байрамова сообщила, что житель из Баку 1961 года рождения обгорел на 90%. Сейчас он находится в республиканском ожоговом центре. Медицинские работники оценивают состояние мужчины, как очень тяжёлое.Напомним, взрыв в магазине канцелярии в Баку произошёл утром 27 января. После взрыва сразу же произошел пожар, во время которого пострадало двое человек. Ими оказались 57-летний местный житель, а судьба второго пока неизвестна, он серьёзных травм не получил