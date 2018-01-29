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| | В Московском суде рассмотрят дело о беспорядке на Хованском кладбище

В Московском суде рассмотрят дело о беспорядке на Хованском кладбище

Вчера, 20:22
Дело по факту масштабного беспорядка на Хованском кладбище, который произошел в мае 2016 г., рассмотрит московский суд.

В Московском суде рассмотрят дело о беспорядке на Хованском кладбище

 

По последним данным, перед судом предстанут участники масштабного беспорядка на Хованском кладбище Москвы. Следует отметить, что следствием собрано достаточно доказательств, поэтому уголовное дело с подтвержденными обвинительными заключениями скоро перенаправят в суд.

Исходя из данных следствия, во время массовых беспорядков и перестрелок возле главного входа на Хованском кладбище Москвы трое человек погибли на месте и больше 30 - получили ранения.

Также по некоторым данным, в ходе расследования обвиняемый Сергей Ульихин признал свою вину в полном объеме. Также он дал показания против своих соучастников. Также обвиняемым по этому делу является Владимир Колесников, который признал свою вину не полностью.
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