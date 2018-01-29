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| | В Новокузнецке разняли дерущихся посетительниц сауны

В Новокузнецке разняли дерущихся посетительниц сауны

Вчера, 19:32
29 января в Новокузнецке задержали двух дебоширок, которые устроили потасовку в городской сауне. Так, в ночь на понедельник администратор одной из саун города сообщил в полицию, что в заведении началась драка между двумя посетительницами.

В Новокузнецке разняли дерущихся посетительниц сауны

 

Как выяснилось позже, между двумя женщинами 28 и 39 лет возник конфликт, перешедший в драку. По словам работников сауны, сначала подвыпившие посетительницы сильно ругались, а после – начали драться. По некоторой информации, 39-летней женщине не понравился комментарий 28-летней подруги по поводу её внешнего вида. Обидевшаяся женщина вслед сорвала с шеи обидчицы цепочку и тем самым спровоцировав драку.

Сейчас этим делом занимаются сотрудники полиции. Женщин, устроивших драку в сауне направили в отделение полиции для дальнейшего расследования.
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