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| | Сотрудника штаба Навального арестовали за распространение наркотиков

Сотрудника штаба Навального арестовали за распространение наркотиков

Вчера, 18:36
Никита Титов, сотрудник штаба Алексея Навального в Череповце, задержан за распространение наркотиков. Правоохранители предполагают, что клиентами сторонника оппозиционера могли быть и напарники по агитационному штабу.

Сотрудника штаба Навального арестовали за распространение наркотиков

 

Полиция Череповца задержала Никиту Титова, состоящего в штабе Навального. Правоохранители проинформировали, что задержанный распространял по городу свертки с запрещенным веществом. Предполагается, что нарушитель является дилером, действующим по указке оператора: делал так называемые «закладки», а оператор после оповещал клиентов о местонахождении свертков. Также Титов мог доставлять наркотики непосредственно в штаб. Со стороны Алексея Навального и его штаба в Череповце никаких заявлений по поводу ситуации не поступало.

Тем временем пресс-секретарь действующего президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами сообщил, что Кремль не считает Навального политической угрозой.
Виктория Озерова
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