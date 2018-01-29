Сотрудника штаба Навального арестовали за распространение наркотиков

Никита Титов, сотрудник штаба Алексея Навального в Череповце, задержан за распространение наркотиков. Правоохранители предполагают, что клиентами сторонника оппозиционера могли быть и напарники по агитационному штабу.

Виктория Озерова

Полиция Череповца задержала Никиту Титова, состоящего в штабе Навального. Правоохранители проинформировали, что задержанный распространял по городу свертки с запрещенным веществом. Предполагается, что нарушитель является дилером, действующим по указке оператора: делал так называемые «закладки», а оператор после оповещал клиентов о местонахождении свертков. Также Титов мог доставлять наркотики непосредственно в штаб. Со стороны Алексея Навального и его штаба в Череповце никаких заявлений по поводу ситуации не поступало.Тем временем пресс-секретарь действующего президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами сообщил, что Кремль не считает Навального политической угрозой.