Полиция установила личности осквернивших Вечный огонь на Кубани школьниц

Полиции Краснодарского края удалось разыскать школьниц, наплевавших в Вечный огонь в Абинске. Нарушительницами оказались две 16-летние девушки, им грозит арест или штраф. Об этом проинформировали в ГУ МВД РФ по региону.

Виктория Озерова

Ранее в Сети появился видеоролик с камер наблюдения вблизи Вечного огня в Абинске. На кадрах видно, как две молодые девушки плюют в огонь, а затем начинают танцевать около мемориала. При этом школьницы явно веселятся и снимают все происходящее на мобильные телефоны. Сотрудникам правоохранительных органов города удалось установить личности вандалов. Ими оказались учащиеся 10-го класса. Девушкам по 16 лет. Полицейские уже провели с нарушительницами профилактическую беседу. Их действия квалифицировали как административное правонарушение.Школьницам грозит штраф до полторы тысячи рублей или заключение на 15 суток. Также протоколы составлены на родителей нарушительниц, которые теперь должны уплатить штраф.