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| | "Женщина в белом": Пьяная голая девушка шокировала работников детсада в Карелии

"Женщина в белом": Пьяная голая девушка шокировала работников детсада в Карелии

Сегодня, 13:36
Нетипичная история всколыхнула накануне поселок Надвоицы, что в Карелии. Под утро 28 января в дежурную часть местных правоохранительных органов поступил звонок от сторожа детского сада. Мужчина рассказал о том, что на территорию учреждения пришла девушка в одной лишь простыне.
 

"Женщина в белом": Пьяная голая девушка шокировала работников детсада в Карелии

 

Помимо этого, сторож также рассказал, что она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Информацию о произошедшем незамедлительно передали дежурным отрядам, а после также в пресс-службу Росгвардии. После того, как на место инцидента прибыли сотрудники вневедомственной охраны, они сразу связались со скорой помощью. Журналисты также начали заваливать пресс-службу полиции звонками, дабы те поведали им предысторию появления в детском саду неизвестной девушки, ведь сама пояснить что-либо она оказалась не в состоянии.
 
Пресса уже шутливо прозвала ее «девушкой в белом». Личность ее, тем не менее, была установлена и достаточно быстро. Нетрезвой гостьей детского сада оказалась девушка 1990 года рождения, уроженка Пудожа. Сотрудники Росгвардии передали ее в соответствующие службы для медицинского осмотра. Сообщается, что на данный момент до сих пор неизвестно, что же она делала в детском саду практически голой, причем еще и нетрезвой. Полиция планирует дождаться, пока девушка придет в себя и сможет им рассказать полную историю случившегося.
 
Именно поэтому каких-либо преждевременных выводов никто пока не делает. В публичных сообществах «ВКонтакте» пользователи начали предполагать, что девушка провела ночь накануне за алкогольными напитками, а по итогу проспорила своим собутыльникам, что пройдется по улице в одной простыне. Это, однако, «не вяжется» с тем, что пришла она именно в детский сад. Если бы она была одной из сотрудниц учреждения, сторож, безусловно ее узнал бы и не стал вызывать наряд полиции, потому наполненную «белыми пятнами» историю полиции еще придется изучить внимательнее.

Николай Офицеров
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