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| | В Ростове на пассажиров прямо во время движения автобуса посыпались стекла

В Ростове на пассажиров прямо во время движения автобуса посыпались стекла

Сегодня, 13:27
В районе 7:30 утра в одном из ростовских автобусов, следовавшем по маршруту номер 4 из люка на людей повалилось стекло. Очевидцы рассказали об этом в местном публичном сообществе «ВКонтакте». После этого на одной из остановок также вывалилось еще одно стекло из двери.
 

В Ростове на пассажиров прямо во время движения автобуса посыпались стекла

 

Очевидцы утверждают, что водитель при этом проявил хладнокровие, граничащее с безразличием. По словам некоторых, ему «было абсолютно все равно». Автор публикации также добавил, что обслуживается маршрут перевозчиком «Росавтопассажиртранс». В комментариях некоторые пользователи сети обратили свое внимание на то, что ситуация могла обернуться еще хуже, потому пассажирам следует радоваться, что «дно не отвалилось».
 
Также некоторые шутники в комментариях решили вспомнить мультфильм про Флинстоунов и то, что в такой ситуации, всем бы пришлось ездить таким же образом.

Николай Офицеров
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