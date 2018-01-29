В Ростове на пассажиров прямо во время движения автобуса посыпались стекла

В Ростове на пассажиров прямо во время движения автобуса посыпались стеклаСегодня, 13:27
Довольно интересные кадры появились на просторах социальных сетей. Пользователи поделились снимками ростовского автобуса, который перевозит пассажиров со
Пассажиров аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону удивил достаточно «интересный» санузел. Информация появилась в публичном сообществе «Ростов Главный» на
В Новосибирске имел место быть инцидент, в ходе которого поезд протаранил совершавшее переезд BMW X5. Инцидент имел место быть поздно вечером, 12 ноября.