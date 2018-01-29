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| | Самолет Турция – Москва развернулся из-за технических проблем

Самолет Турция – Москва развернулся из-за технических проблем

Сегодня, 13:04
Авиалайнер, следовавший из Стамбула в столицу РФ, вынужден был возвратиться в место отправления. Основанием такого решения стали технические сбои при перелете. Об этом проинформировал представитель компании Turkish Airlines.

Самолет Турция – Москва развернулся из-за технических проблем

 

Сегодня СМИ сообщили об инциденте с самолетом авиакомпании Turkish Airlines. По словам представителя компании, авиалайнер, совершавший рейс TK413 из Стамбула в столицу РФ, повернул в обратный путь, на место вылета. В аэропорт Ататюрка борт должен прибыть буквально через несколько минут. Основанием для возвращения самолета стали технические сбои.

Представитель Turkish Airlines проинформировал, что жизни пассажиров авиалайнера ничего не угрожает. Какие именно технические проблемы стали причиной инцидента, не уточняется.
Виктория Озерова
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