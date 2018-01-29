В Петербурге в здании Военно-космической академии произошел пожар

В Петербурге в здании Военно-космической академии произошел пожарСегодня, 11:12
В Санкт-Петербурге продолжается тушение пожара в доме на улице Белы Куна. Согласно последним данным местных новостных агентств, очаг возгорания удалось
В Санкт-Петербурге в одной из коммунальных квартир, расположенных в жилом многоэтажном здании, разгорелся пожар. Впоследствии работникам спецслужб пришлось
Как сообщили в московском ГУМЧС, пожар, который произошел в фитнесс-клубе на северо-востоке Москвы был успешно локализован. Возгорание произошло в двухэтажном