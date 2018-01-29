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| | В Петербурге в здании Военно-космической академии произошел пожар

В Петербурге в здании Военно-космической академии произошел пожар

Сегодня, 11:12
Сотрудники оперативного штаба МЧС по Санкт-Петербургу сообщили о произошедшем в бухгалтерии Военно-космической академии имени Можайского в Северной столице пожаре. На данный момент ведется выяснение обстоятельств случившегося.
 

В Петербурге в здании Военно-космической академии произошел пожар

 

Локализован пожар был на площади в сто квадратных метров. Согласно имеющейся информации, никто не получил серьезных травм. Продолжается тушение пожара. Согласно полученным несколько позднее данным, сил и средств у прибывших спасателей вполне достаточно, обстановка находится под полным контролем спецслужб, о чем рассказал представитель штаба МЧС.
 
В свою очередь, в Западном военном округе рассказали также о том, что задымление началось в районе семи утра. Локализовали его спустя 45 минут. На данный момент ведется выяснение всех обстоятельств случившегося.

Николай Офицеров
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