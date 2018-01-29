В Старой Руссе при исполнении служебного долга скончался охранник «Магнита»

Представители правоохранительных органов рассказали о том, что в Старой Руссе при исполнении служебного долга скончался охранник гипермаркета «Магнит». Произошло это 27 января. Расследование по факту случившегося проводится на данный момент местной полицией.

Один из посетителей «Магнита» попытался украсть из гипермаркетар бутылку с водкой, которую он захватил с собой в торговом зале. Охранник вовремя обратил внимание на похитителя и попытался ему помешать. В результате между ними завязалась словесная перебранка.

У охранника, по всей видимости, было слабое сердце, потому как у него на месте произошел инфаркт от полученного стресса. Скорая помощь прибыла достаточно оперативно и предприняла попытки его спасти, однако им этого так и не удалось. Мужчина скончался еще до приезда в больницу. Задержали ли пытавшегося похитить спиртное нарушителя не сообщается.

Николай Офицеров