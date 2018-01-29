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| | В Старой Руссе при исполнении служебного долга скончался охранник «Магнита»

В Старой Руссе при исполнении служебного долга скончался охранник «Магнита»

Сегодня, 09:27
Представители правоохранительных органов рассказали о том, что в Старой Руссе при исполнении служебного долга скончался охранник гипермаркета «Магнит». Произошло это 27 января. Расследование по факту случившегося проводится на данный момент местной полицией.
 

В Старой Руссе при исполнении служебного долга скончался охранник «Магнита»

 

Один из посетителей «Магнита» попытался украсть из гипермаркетар бутылку с водкой, которую он захватил с собой в торговом зале. Охранник вовремя обратил внимание на похитителя и попытался ему помешать. В результате между ними завязалась словесная перебранка.
 
У охранника, по всей видимости, было слабое сердце, потому как у него на месте произошел инфаркт от полученного стресса. Скорая помощь прибыла достаточно оперативно и предприняла попытки его спасти, однако им этого так и не удалось. Мужчина скончался еще до приезда в больницу. Задержали ли пытавшегося похитить спиртное нарушителя не сообщается.

Николай Офицеров
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