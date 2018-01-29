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| | Польский и французский альпинисты застряли в Гималаях на высоте 7,4 тысячи метров

Польский и французский альпинисты застряли в Гималаях на высоте 7,4 тысячи метров

Сегодня, 01:30
По словам представителя организации "Польский зимний гималаизм" Януша Майера в Гималаях на 7,4-тысячной высоте застряли польский и французский альпинисты.

Польский и французский альпинисты застряли в Гималаях на высоте 7,4 тысячи метров

 

По последним данным, Элизабет Револ и Томаш Мацкевич застряли на высоте около 7,4 тысячи метров под куполом Нанга-Парбат. Альпинисты уже успели уже провести ночь на данной высоте, также пытались самостоятельно спуститься вниз, но, к сожалению, их попытка не удалась.

На данный момент альпинисты по-прежнему находятся на той же высоте и ожидают помощи от спасателей. В настоящее время, спасательная организация под руководством польских и французских дипломатов уже организована.

Гора Нанга-Парбат, на которой застряли двое покорителей, находится на северо-западе Гималаев и является довольно-таки одной из самых высоких в мире из восьмитысячников. Она даже входит в тройку опаснейших для восхождения и смертность на ней составляет 22,3% к числу достигших вершины.
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