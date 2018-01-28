В Домодедово задержана девушка с бриллиантами в трусах

26 января в Москве в аэропорту Домодедово полицейские задержали девушку, которая пыталась незаконно провести в Израиль бриллианты массой почти 437 карат.

По словам сотрудников ГУ МВД России, задержанная девушка, родом из Московской области, пыталась провести на рейсе "Москва – Тель-Авив" большую партию алмазов, которую, кстати, прятала в нижнем белье.Найденные у девушки дорогостоящие камни оказались природными ограненными алмазами - бриллиантами, масса которых составляет 437 карат. Общая стоимость всей партии превышает 8 миллионов рублей.В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статьям: "незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга" и "контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей".