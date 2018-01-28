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| | В Москве смелая девушка наказала вора в метро

В Москве смелая девушка наказала вора в метро

Вчера, 16:22
В социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, как мужчина в Москве пытался вытащить у девушки смартфон из сумочки, но дама не растерялась, а стала активно отбиваться от вора.

В Москве смелая девушка наказала вора в метро

 

На виртуальном ресурсе появилось видео, на котором запечатлено, как пассажирка набросилась на мошенника, пытавшегося завладеть ее мобильным устройством. Девушка начала бить вора руками и ногами, при этом остальные люди спокойно сидели и наблюдали за этим процессом. Работники полиции оперативно отреагировали на данный инцидент. Правоохранители задержали злоумышленника и даму, требуя от нее объяснений.

В Москве смелая девушка наказала вора в метро

 

Пользователи Сети начали активно обсуждать данную публикацию. Одни юзеры удивились, почему никто из пассажиров даже не попытался молодой леди отбиться от грабителя. Другие говорят, что хорошо рассуждать сидя дома, а в подобной ситуации немногие смогли бы прийти на помощь. Некоторые начали шутить, заявив, что теперь девушку, избившую вора, в полиции обвинят в изнасиловании Шурыгиной и повесят на нее другие преступления.
Домбровский Сергей
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