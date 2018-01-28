В Москве смелая девушка наказала вора в метро

В социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, как мужчина в Москве пытался вытащить у девушки смартфон из сумочки, но дама не растерялась, а стала активно отбиваться от вора.

На виртуальном ресурсе появилось видео, на котором запечатлено, как пассажирка набросилась на мошенника, пытавшегося завладеть ее мобильным устройством. Девушка начала бить вора руками и ногами, при этом остальные люди спокойно сидели и наблюдали за этим процессом. Работники полиции оперативно отреагировали на данный инцидент. Правоохранители задержали злоумышленника и даму, требуя от нее объяснений.

Домбровский Сергей

Пользователи Сети начали активно обсуждать данную публикацию. Одни юзеры удивились, почему никто из пассажиров даже не попытался молодой леди отбиться от грабителя. Другие говорят, что хорошо рассуждать сидя дома, а в подобной ситуации немногие смогли бы прийти на помощь. Некоторые начали шутить, заявив, что теперь девушку, избившую вора, в полиции обвинят в изнасиловании Шурыгиной и повесят на нее другие преступления.