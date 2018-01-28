Два человека сгорели заживо во время пожара на турбазе на острове Ольхон

В поселке Хужир, что располагается в Иркутской области, сгорел дом с туристами на турбазе «Дарьяна». В результате происшествия два человека сгорели заживо, а семь получили ожоги и переломы.

Сегодня, предположительно в 4 часа утра, на одной из турбаз острова Ольхон произошло возгорание. Пожар охватил дом с туристами из Китая и Южной Кореи. Спасители быстро его устранили, но двух человек спасти не удалось.Вероятнее всего, погибшие были гражданами Китая. Всего тогда на турбазе находились 16 человек. Большинство из них – туристы из Южной Кореи и Китая. Кроме этого, семь человек еще пострадали от ожогов и переломов (во время пожара люди прыгали из окон на землю).О точных причинах трагедии пока не сообщается. Идентифицировать погибших пока что не удалось, так как они к турбазе добирались своим ходом, а в гостинице еще не были зарегистрированы. Сейчас правоохранители Иркутской области проводят расследование. Как оказалось, туристы добрались до места отдыха нелегальным способом.