Полиция посетила московский офис ФБК Навального

28 января утром полицейские пришли в московский офис Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК), организованный оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Причиной визита правоохранителей стало сообщение о наличии в помещении взрывчатого вещества.

Домбровский Сергей

Из офиса ФБК велась трансляция демонстраций, запланированных на 28 января, названных «забастовкой избирателей». По словам Навального, полицейские проникли в помещение насильно, выпилив двери. Всех людей в срочном порядке вывели на улицу, здание заблокировали, туда даже не пускают арендаторов жилых площадей. Правоохранители объясняют свои действия поступившим в отделение звонком, в котором сообщили о якобы находящейся в офисе бомбе. Даная информация требует проверки, поэтому граждан эвакуировали из здания.Навальный организовал митинги, власти признали акции протеста незаконными. Причиной демонстраций является то, что оппозиционеру не разрешают участвовать в предвыборной гонке на пост президента России. Представители ЦИК неоднократно объясняли Навальному о невозможности его регистрации в качестве претендента на должность главы РФ из-за имеющейся судимости, но политика эти слова не останавливают, и он продолжает организовывать митинги.