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| | Защитники Сергея Семёнова напали на девушку, выступившую на стороне Дианы Шурыгиной

Защитники Сергея Семёнова напали на девушку, выступившую на стороне Дианы Шурыгиной

Сегодня, 08:28
В сообществе «ВКонтакте», посвященном событиям вокруг жизни Дианы Шурыгиной и Сергея Семёнова, раскрылся новый обман. Защитники обвинённого в изнасиловании избили девушку, которая на детекторе лжи давала показания против оппонента Шурыгиной. Доказательства опубликованы в сообществе «Поддержим с Дианой Шурыгиной».

Защитники Сергея Семёнова напали на девушку, выступившую на стороне Дианы Шурыгиной

 

«Семеновцы, напав сзади - дернули за капюшон и толкнули девушку (она упала и разбила губу), сказавшую на детекторе о том, что Семенов и ее хватал за руку и тащил на верхний этаж на вписке», - говорится в опубликованном материале. К тексту прилагается фотография пострадавшей, на которой видны ссадины вокруг губы. Во время эфира с Дмитрием Шепелевым её слова были признаны правдой. Подтверждений того, что это напали именно защитники Сергея Семёнова, на данный момент нет.

Кроме того, это могла стать ответная реакция на то, что 27 января друг обвинённого в изнасиловании – Илья Анищенко показал доказательства мошенничества со стороны Дианы Шурыгиной. Как выяснилось, она с 15 лет занималась сексом за деньги и устраивала автоподставы.
Вещий Олег
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