Защитники Сергея Семёнова напали на девушку, выступившую на стороне Дианы Шурыгиной

В сообществе «ВКонтакте», посвященном событиям вокруг жизни Дианы Шурыгиной и Сергея Семёнова, раскрылся новый обман. Защитники обвинённого в изнасиловании избили девушку, которая на детекторе лжи давала показания против оппонента Шурыгиной. Доказательства опубликованы в сообществе «Поддержим с Дианой Шурыгиной».

Вещий Олег