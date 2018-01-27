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| | Племянник короля Саудовской Аравии поведал о своей шикарной жизни в заключении

Племянник короля Саудовской Аравии поведал о своей шикарной жизни в заключении

Вчера, 22:46
Известный миллиардер Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, который является племянником короля Саудовской Аравии, был задержан во время проведения антикоррупционных рейдов в стране, рассказал о своих шикарных условиях в заключении.

Племянник короля Саудовской Аравии поведал о своей шикарной жизни в заключении

 

Из слов принца Саудовской Аравии, он надеется, что скоро его и вовсе оправдают и выпустят из-под стражи.

На данный момент известно, что принц также, как и десятки других задержанных в конце прошлого года членов королевской семьи, пребывают в заключении на территории отеля «Ритц Карлтон», который находится в Эр-Рияде.

Аль-Валид ибн Талал сказал, что под стражей с ним обходятся хорошо. Также принц уже успел показать свои удобства в личном кабинете, а также свою кухню и столовую. Мебель в комнатах дорогая, с акцентом на золото.
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