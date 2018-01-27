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| | По делу о браке двух мужчин возбуждено административное дело

По делу о браке двух мужчин возбуждено административное дело

Вчера, 18:39
В Москве возбуждено административное дело о браке двух мужчин, которые зарегистрировали однополый брак и инициировали внесение отметок об этом в своих российских паспортах.

По делу о браке двух мужчин возбуждено административное дело

 

Мужчинам, согласно предусмотренной статье 19.16 КоАП РФ («Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности») грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей.

Паспорта у мужчин в скором времени будут изъяты для приобщения к административному материалу и дальнейшему обмену согласно установленного порядка.

Ранее писалось, что между двумя мужчинами был зарегистрирован однополый брак в Копенгагене, вернувшись в Россию счастливые молодожены проставили штампы в паспортах, обратившись в МФЦ.
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