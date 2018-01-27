По делу о браке двух мужчин возбуждено административное дело

В Москве возбуждено административное дело о браке двух мужчин, которые зарегистрировали однополый брак и инициировали внесение отметок об этом в своих российских паспортах.

Мужчинам, согласно предусмотренной статье 19.16 КоАП РФ («Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности») грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей.Паспорта у мужчин в скором времени будут изъяты для приобщения к административному материалу и дальнейшему обмену согласно установленного порядка.Ранее писалось, что между двумя мужчинами был зарегистрирован однополый брак в Копенгагене, вернувшись в Россию счастливые молодожены проставили штампы в паспортах, обратившись в МФЦ.