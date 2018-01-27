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| | Спасатели нашли очередной плот без людей с пропавшего траулера «Восток»

Спасатели нашли очередной плот без людей с пропавшего траулера «Восток»

Вчера, 17:37
Спасателям МЧС России удалось обнаружить второй из четырех плотов, находившихся на рыболовецком судне «Восток», которое пропало в водах Японского моря 25 января. Экипаж траулера предварительно послал сигнал бедствия. Больше капитан корабля на связь не выходил.

Спасатели нашли очередной плот без людей с пропавшего траулера «Восток»

 

На предполагаемое место происшествия отправились спасатели, к поисковой операции подключили морские шлюпки и воздушный транспорт. На данный момент обнаружить людей не удается. Сотрудники МЧС заметили два плота, жилеты, бочки и прочий бытовой мусор в воде. Два плота пытаются поднять на борт корабля «Спасатель Заборщиков». Владельцем исчезнувшего траулера является глава общества с ограниченной ответственностью «ДВ-Флот» Станислав Мальчевский.

По словам директора компании, доказательства того, что «Восток» потерпел крушение отсутствуют. Однако официально судно считают потонувшим. На данный момент возбудили уголовное дело по поводу нарушения правил техники безопасности во время плавания на корабле. По мнению экспертов, причиной инцидента являются крабовые ловушки, находящиеся на борту. 28 января планируют расширить зону поиска на юг. По мнению Мальчевского, люди вполне могли спастись, так как в данной зоне активное судоходство. Всего считаются пропавшими 20 человек, все выходцы из города Невельск, расположенного на Сахалине.
Домбровский Сергей
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