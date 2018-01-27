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| | Названа причина массового отравления детей в хабаровской гимназии

Названа причина массового отравления детей в хабаровской гимназии

Вчера, 17:33
В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю сообщили, что причиной массового отравления стал салат, который дети и работники гимназии покушали в столовой.

Названа причина массового отравления детей в хабаровской гимназии

 

По данным на 27 января, число подхвативших кишечную инфекцию выросло до 100 человек, из них семь работников этой же гимназии. Заболевание носит среднюю и легкую степени тяжести. Учебный процесс в гимназии пока приостановлен. Как было выяснено, при изготовлении данного салата не соблюдались санитарно-гигиенические нормы, никто из работников столовой не использовал перчатки. Также салат был приготовлен в очень большом количестве и места для хранения просто не было. Можно предположить, что салат хранился без соблюдения определенного температурного режима.

Ранее писалось, что пострадавшие с признаками пищевого отравления обратились в больницу еще в пятницу. Роспотребнадзор начал проверять это учебное заведение и ЗАО "Контакт", которое отвечает за питание школьников в этой гимназии. СУСК России по Хабаровскому краю возбудили дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
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