13-летнюю школьницу, изнасилованную пятью сверстниками, отправили на обследование

В Москве 13-летнюю семиклассницу, ставшую героиней секс-скандала, отправили в больницу. Согласно официальным сведениям, врачи будут проверять её и диагностируют уровень психического расстройства.

Многие пользователи социальных сетей не верят в то, что «жертва изнасилования» 5 сверстников нуждается в психиатрическим обследовании. Дело в том, что её мать обратилась в полицию с просьбой не наказывать пятерых школьников, которые занимались сексом с 13-летней девочкой, пожелавшей выпить вина. Ради одной бутылки спиртного она отдалась сначала двоим в подъезде, а потом ещё трое присоединились к сексу на Краснодарской улице.

Вещий Олег

После инцидента в школе против семиклассницы началась травля. Одноклассники и учителя обходили её стороной, и когда ситуация накалилась, то девочку забрали из школы и увезли в неизвестном направлении. Спустя некоторое время мать рассказала, что отправила девочку в больницу. Журналисты VladTime получили фотографии, на которых 13-летняя «жертва изнасилования» запечатлена в машине «скорой помощи».