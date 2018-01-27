На нефтебазе в подмосковном Серпухове пылает резервуар с дизтопливом

В Подмосковье в населенном пункте Серпухов на нефтяной базе обнаружен пылающий резервуар с дизельным топливом. Информацию об этом распространяют столичные СМИ.

Домбровский Сергей

Сведении о пожаре подтвердили работники Министерства чрезвычайных ситуаций Московской области. В Серпухове на нефтяной базе обнаружена емкость, из которой поднимается в небо дым. Спасатели оценивают пожар вторым уровнем сложности. В резервуаре находится две тысячи метров кубических топлива. К месту происшествия отправились спасатели, дабы предотвратить распространение огня на близлежащие территории. По словам сотрудников МЧС, опасности переброса пламени на другие объекты сейчас нет.На данный момент информации о причинах возникновения задымления на объекте не поступало. Основными условиями возникновения пламени являются: горючие вещества и материалы, открытый огонь, химическая реакция, электрический ток и наличие окислителя, например, воздуха.