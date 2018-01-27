Сведения о «минировании» Курского и Киевского вокзалов в Москве не подтвердились

Согласно данным, полученным от Елены Бабановой, занимающей пост руководителя пресс-службы управления транспорта, в связи с возникшей угрозой к зданиям вокзалов приехали сотрудники правоохранительных органов и группа кинологов с собаками, которые провели эвакуацию пассажиров. Однако в ходе проверки им не удалось обнаружить следов взрывоопасного вещества.
Сведения о «минировании» Курского и Киевского вокзалов в Москве не подтвердилисьВчера, 16:23
Сотрудники полиции эвакуировали всех людей из Курского и Киевского вокзалов в Москве из-за угрозы взрыва. В зданиях проводятся проверки.
В Москве неизвестный проинформировал о том, что всех вокзалы города заминированы. В настоящее время оперативные группы проводят мероприятия по зафиксированному
Правоохранители Москвы эвакуируют людей с Курского, а также Казанского вокзалов из-за сообщений о минировании. Такую информацию распространило агентство