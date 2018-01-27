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| | Сведения о «минировании» Курского и Киевского вокзалов в Москве не подтвердились

Сведения о «минировании» Курского и Киевского вокзалов в Москве не подтвердились

Вчера, 16:23
В настоящее время Курский и Киевский вокзалы Москвы продолжают функционировать в штатном режиме, так как сигнал о предполагаемой угрозе взрыва оказался ложным. Информацию предоставил сегодня, 27 января, глава дирекции железнодорожных вокзалов.

Сведения о «минировании» Курского и Киевского вокзалов в Москве не подтвердились

 

Согласно данным, полученным от Елены Бабановой, занимающей пост руководителя пресс-службы управления транспорта, в связи с возникшей угрозой к зданиям вокзалов приехали сотрудники правоохранительных органов и группа кинологов с собаками, которые провели эвакуацию пассажиров. Однако в ходе проверки им не удалось обнаружить следов взрывоопасного вещества.
Пойда Анна
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