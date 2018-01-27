В Мурманской области женщина отсудила дверь у мужа при разводе

Весьма необычный случай возник при бракоразводном процессе одной из супружеских пар в Мурманской области. Смекалистая женщина воспользовалась лазейкой в постановлении суда и ушла из дома бывшего супруга, прихватив с собой входную дверь.

Александр Вест

После урегулирования всех деталей развода супружеской пары, проживающей в Мурманской области, судья постановил, что женщина обязана оставить часть совместно нажитого имущества в квартире своего бывшего мужа и покинуть жилплощадь, принадлежавшую мужчине. Женщина довольно серьёзно приступила к выполнению судебного постановления, в указанный срок забрав все необходимые вещи и покинув квартиру бывшего супруга.Для подтверждения исполнения судебного предписания мужчина в указанный день, когда его бывшая супруга должна была покинуть его жилище, направился к себе домой, чтобы проверить, всё ли правильно сделала женщина. В итоге приставы и мужчина наткнулись на ковёр, который висел вместо входной двери, а сам супруг признал, что женщина имела полное право в качестве имущества забрать себе дверь.