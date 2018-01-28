Кузбассовец угнал автомобиль ради поездки к другу

В полицию с заявлением о пропаже личного транспорта, автомобиля марки Daewoo Matiz, обратился 39-летний житель поселения Анжеро-Судженск. Сотрудники правоохранительных органов по Кемеровской области быстро вычисли злоумышленника, которым оказался другой 25-летний представитель местного населения.

Пойда Анна

Согласно данным, полученным от работников ГУ МВД РФ, задержанный признался в совершении преступления и раскаялся, объяснив, что пошел на нарушения закона только ради поездки к лучшему другу, который проживает в Кемерово.Злоумышленник в ночное время суток взломал один из автомобилей, припаркованный во дворе, предварительно испортив сигнализацию Daewoo Matiz, при этом ему повезло, поскольку внутри салона находились запасные ключи, поэтому он смог без проблем уехать. Но на этом удача изменила ему, так как процесс угона зафиксировала камера видеонаблюдения.