НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

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| | В Кемеровском районе огромный БелАЗ столкнулся с УАЗ

В Кемеровском районе огромный БелАЗ столкнулся с УАЗ

Сегодня, 15:11
В минувшую пятницу в районе разреза «Кедровский» на участке технологического дорожного пути произошла дорожная авария, участниками которой стали автомобиль УАЗ и огромный самосвал типа БелАЗ.

В Кемеровском районе огромный БелАЗ столкнулся с УАЗ

 

Авария с участием одного из самых больших самосвалов в мире произошла в Кемеровском районе Кузбасса. В одно из краевых отделений УГИБДД поступила информация о том, что в результате неправомерной смены полосы дорожного движения автомобиль марки БЕлАЗ оказался на встречной полосе технологического дорожного пути, где случилось его столкновение с УАЗом. Из-за сильного столкновения водителю УАЗа был нанесены множественные повреждения физического характера различной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД напоминают о том, что соблюдение ПДД жизненно важно в условиях снежной погоды, когда понижается сцепление автомобилей с дорожным покрытием.
Александр Вест
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