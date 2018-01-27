В Кемеровском районе огромный БелАЗ столкнулся с УАЗ

В минувшую пятницу в районе разреза «Кедровский» на участке технологического дорожного пути произошла дорожная авария, участниками которой стали автомобиль УАЗ и огромный самосвал типа БелАЗ.

Александр Вест

Авария с участием одного из самых больших самосвалов в мире произошла в Кемеровском районе Кузбасса. В одно из краевых отделений УГИБДД поступила информация о том, что в результате неправомерной смены полосы дорожного движения автомобиль марки БЕлАЗ оказался на встречной полосе технологического дорожного пути, где случилось его столкновение с УАЗом. Из-за сильного столкновения водителю УАЗа был нанесены множественные повреждения физического характера различной степени тяжести.Сотрудники ГИБДД напоминают о том, что соблюдение ПДД жизненно важно в условиях снежной погоды, когда понижается сцепление автомобилей с дорожным покрытием.