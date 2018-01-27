НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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| | В ФБР не нашли свидетельств насильственной смерти Михаила Лесина

В ФБР не нашли свидетельств насильственной смерти Михаила Лесина

Сегодня, 14:47
Представители Федерального бюро расследований заявили о том, что в ходе детального расследования инцидента с найденным телом Михаила Лесина эксперты не сумели обнаружить никаких свидетельств, подтверждающих насильственный характер смерти политика.

В ФБР не нашли свидетельств насильственной смерти Михаила Лесина

 

Сотрудники ФБР обнародовали первую часть официального отчёта относительно смерти бывшего министра печати Российской Федерации и медиаменеджера Михаила Лесина. Ранее были опубликованы результаты медэкспертизы, а также отчёты представителей полиции, которые были подтверждены материалами, опубликованными ФБР. Сотрудники американского ведомства провели детальный анализ видеоматериалов, изъятых из гостиницы, в которой Лесин провёл последние несколько дней своей жизни.

Помимо этого, эксперты провели подробный токсикологический анализ тела усопшего политического деятеля, который также не выявил никаких отклонений, какие могли бы считаться признаками неестественной кончины Лесина.
Александр Вест
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