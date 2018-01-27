В Москве 13-летняя школьница занялась сексом с пятью сверстниками ради бутылки вина

В Москве 13-летняя школьница занялась сексом с пятью парнями ради бутылки вина. Правоохранители на данный момент верят словам юношей и не возбуждают уголовное дело.





Вещий Олег

Сначала 13-летняя девочка занялась сексом с двумя парнями в подъезде. После этого на Краснодарской улице Москвы ещё трое юношей пообещали девушке бутылку вина, после чего вступили с ней в половой акт. Спиртное ей отдали, а видеоролик по поводу того, как 5 парней насиловали школьницу, разлетелся в соцсетях. Девочку после этого стали называть новой Дианой Шурыгиной.Мама девочки обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании дочери. Полиция задержала четверых школьников, которые вступали в половой акт с 13-летней школьницей. Mash сообщает, что пятый школьник сбежал и его сейчас разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Спустя некоторое время всех юношей отпустили, посчитав, что секс был по обоюдному согласию, хоть и девочка просила бутылку вина.