Полуголый парень устроил драку на концерте Линды в Екатеринбурге

26 января в Ельцин-центре Екатеринбурга состоялся концерт певицы Линды. Мероприятие не обошлось без эксцессов. Один парень начал вести себя неадекватно: он стал толкать стоящих рядом людей и устроил потасовку.

Домбровский Сергей

Информацию о случившемся распространяют местные СМИ, ссылаясь на слова присутствующих на концерте зрителей. Молодой мужчина с голым торосом стал толкать находящихся рядом людей. Его пытались урезонить, но словами это сделать не удалось, пришлось пускать в ход кулаки. В конфликт вмешались охранники, которые указали агрессору, где находится выход. Парень без особых пререканий покинул заведение, но затем пытался вернуться в зал. Агрессора не захотели впускать, тогда он начал произносить бессвязные слова о бедных детях.Охранники рекомендовали мужчине покинуть помещение. Молодой человек снял штаны и вышел на улицу. Инцидент возник уже во время завершения концерта. Пользователи социальных сетей не отреагировали на информацию о конфликте. Юзеры обратили внимание на качественное исполнение композиций Линдой. Одна из поклонниц заявила, что ранее никогда не присутствовала на концертах этой солистки и очень жалеет об этом.